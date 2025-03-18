На трассе в Бурятии «Приус» неудачно обогнал грузовик

ДТП произошло вчера днем на федеральной трассе в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель «Тойоты Приус» при обгоне грузовика «Мазда Титан» не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка легковушки получили ушибы и ссадины. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, медики оказали им помощь на месте.