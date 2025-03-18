Происшествия 18.03.2025 в 10:10

На трассе в Бурятии «Приус» неудачно обогнал грузовик

В результате легковушка оказалась на крыше
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии «Приус» неудачно обогнал грузовик
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло вчера днем на федеральной трассе в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель «Тойоты Приус» при обгоне грузовика «Мазда Титан» не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка легковушки получили ушибы и ссадины. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, медики оказали им помощь на месте.
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