В Бурятии пьяный водитель «Гранты» протаранил «Хонду»

Авария с пострадавшими случилась утром 17 марта на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе. Как сообщили в ГИБДД, 61-летний водитель «Лады Гранты», ехавший в сторону Улан-Удэ, выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду ЦРВ», которая поворачивала налево.В результате ДТП травмы получила 35-летняя женщина за рулем «Хонды», ее 42-летний пассажир и водитель «Гранты». Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте. При этом освидетельствование показало, что водитель отечественного авто был пьян.