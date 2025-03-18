Происшествия 18.03.2025 в 10:46

Работника искусства в Бурятии запугали уголовным делом

В страхе он перевел мошенникам миллион рублей
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Текст: Елена Кокорина
Работника искусства в Бурятии запугали уголовным делом

В полицию Улан-Удэ обратился работник сферы искусств, которого на крупную сумму обманули мошенники. Мужчину запугали возбуждением уголовного дела, если он не будет сотрудничать с ФСБ.

Началось всё с традиционного в таких случаях сообщения в мессенджере от «руководителя», который спрашивал, не беседовал ли с ним работник Центробанка.

- Чуть погодя мужчину ошарашил лже-представитель ФСБ, сказав, что улан-удэнец находится под следствием из-за утечки данных и зарплаты персонала, в том числе принадлежащей ему самому. Он добавил про оформление неизвестным кредитов по 1 млн рублей на работников организации, а «старший инспектор Росфинмониторинга» отправил липовые подтверждающие документы. Свою лепту внёс и «старший следователь по антитеррору Управления ФСБ», который потребовал неразглашения полученной информации,- рассказали в МВД республики.

Для придания убедительности своей афере, мошенники заявили о необходимости обратиться в налоговую службу и написать объяснительную, в МФЦ оформить запрет на оформление кредитов, а затем сходить в различные банки, чтобы оформить кредиты для погашения других кредитов.

- Этим и озадачился потерпевший. Несмотря на отказ в одном банке, он настоял на своем требовании в другом. Хотя работники дали ему день на размышления, приостановив операцию по выдаче займа, горожанин уверял: он хочет приобрести дорогой инструмент. Полученные средства мужчина перевел по указанным реквизитам. Неладное он заподозрил позже, когда псевдо-работник Росфинмониторинга запросил очередные крупные перечисления, - добавили в полиции.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными.

- Если вам пришло сообщение от руководителя об утечке личных данных – знайте, что на связи мошенник. Позвонил «сотрудник ФСБ», «Центробанка» или «Росфинмониторинга» и рассказал об угрозе финансовой безопасности? – снова аферист. Не позволяйте преступникам водить вас за нос и переводить им средства, - предупреждают в МВД республики.

Фото: loon.site

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