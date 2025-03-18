В Улан-Удэ поезд задавил человека

В ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Бурятии сообщили о смертельном случае на железной дороге. Неизвестный гражданин получил железнодорожную травму не совместимую с жизнью.

- Сегодня, 18 марта, в Улан-Удэ произошло трагическое событие — железнодорожная травма, в результате которой, к сожалению, пострадавший скончался до прибытия медицинских работников, - сообщили в ТЦМК.

Более подробной информации о происшествии пока не имеется.

В ведомстве добавили, что всего за прошедшие сутки в Республике Бурятия произошло четыре ДТП, в которых пострадало – 12 человек, одна железнодорожная травма, в которой погиб один человек и два пожара с одним пострадавшим.

- Уважаемые жители республики, призываем вас проявлять особую внимательность и осторожность при переходе железнодорожных путей. Пожалуйста, используйте специально отведенные для этого места и строго соблюдайте правила безопасности. Не забывайте отключать наушники и избегать разговоров по телефону, чтобы услышать приближающийся транспорт. Берегите себя и своих близких — ваша безопасность зависит от внимательности и осознанности в каждом шаге, - пишут в ТЦМК.

Фото: Елена Кокорина