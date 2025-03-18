Происшествия 18.03.2025 в 12:04

В Бурятии мастер пошел под суд из-за убитого током рабочего

В ходе работ кран задел стрелой высоковольтную линию
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мастер пошел под суд из-за убитого током рабочего
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии передано в суд уже второе уголовное дело, связанное с гибелью рабочего от удара током. Его фигурантом стал 49-летний мастер из Северобайкальска, работавший в строительной организации. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, происшествие случилось 4 сентября 2024 года. Как сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России, организация, где работал мастер, выполняла работы по устройству земляного полотна железной дороги рядом с высоковольтной линией передач. Сотрудника, ответственного за безопасное производство работ, на месте не было. Несмотря на это, мастер принял решение приступить к монтажу водоотводных железобетонных лотков вдоль железнодорожных путей. Кран установили рядом с высоковольтной линией, в ходе работ машинист задел стрелой провода. В результате образовавшаяся электрическая дуга убила одного из рабочих.

«Обвиняемый достоверно знал, что высоковольтная линия не отключена и находится под напряжением. Однако он не сообщил об этом рабочим и не провел их инструктаж», - изложили суть обвинений в следственном ведомстве.

Ранее с суд направили уголовное дело и в отношении 30-летнего машиниста крана, который задел стрелой провода. Его обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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