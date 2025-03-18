Происшествия 18.03.2025 в 12:54

Жительница Улан-Удэ осталась без золота после визита лучшей подруги

Гостья «обнесла» приятельницу, чтобы вернуть давний долг
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ осталась без золота после визита лучшей подруги
Фото: freepik.com
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 40-летняя горожанка. Она сообщила, что подруга похитила из её дома драгоценности: золотые серьги, кольцо с камнями и цепочку. Ущерб она оценила в 107 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, приятельница, с которой потерпевшая росла в одном селе и дружила с детства, гостила у неё пару дней. Спустя некоторое время после отъезда подруги хозяйка жилища решила надеть что-то из украшений. Она заглянула в кармашек тряпичного органайзера на стене и обнаружила, что ценностей там нет. Женщина сразу позвонила гостье. Та свою причастность к краже сначала отрицала, но после угрозы обратиться в полицию созналась в содеянном. Воровка сообщила, что сдала украшения в ломбард, но обещала их вернуть. Однако свое обещание она не сдержала.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 40-летняя подозреваемая задержана. К тому моменту она выкупила из ломбарда похищенные украшения и отдала их правоохранителям. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась, она работает вахтовым методом. Ценности она похитила, чтобы, по её словам, выручить деньги и вернуть давний долг», - сообщили в полиции.

Сейчас в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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