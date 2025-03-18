Происшествия 18.03.2025 в 14:55
Забайкальские пожарные помогли потушить горящий дом в Бурятии
Огонь вспыхнул в двухэтажном доме в селе Саган-Нур
Текст: Андрей Константинов
Минувшим вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. К месту происшествия выехал личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, пожарно-спасательного центра разреза Тугнуйский и 42-й пожарной части Забайкальского края.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь изнутри охватил одну из квартир двухквартирного дома, пристроенную веранду и распространился на припаркованный рядом автомобиль. Благодаря слаженной и профессиональной работе огнеборцев удалось не допустить перехода пламени на вторую квартиру. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в тушении пожара было задействовано 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Общая площадь, которую охватил огонь, составила 109 кв.м.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь изнутри охватил одну из квартир двухквартирного дома, пристроенную веранду и распространился на припаркованный рядом автомобиль. Благодаря слаженной и профессиональной работе огнеборцев удалось не допустить перехода пламени на вторую квартиру. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в тушении пожара было задействовано 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Общая площадь, которую охватил огонь, составила 109 кв.м.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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