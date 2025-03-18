Забайкальские пожарные помогли потушить горящий дом в Бурятии

Минувшим вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. К месту происшествия выехал личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, пожарно-спасательного центра разреза Тугнуйский и 42-й пожарной части Забайкальского края.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь изнутри охватил одну из квартир двухквартирного дома, пристроенную веранду и распространился на припаркованный рядом автомобиль. Благодаря слаженной и профессиональной работе огнеборцев удалось не допустить перехода пламени на вторую квартиру. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Всего в тушении пожара было задействовано 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Общая площадь, которую охватил огонь, составила 109 кв.м.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.