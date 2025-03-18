Происшествия 18.03.2025 в 14:55

Забайкальские пожарные помогли потушить горящий дом в Бурятии

Огонь вспыхнул в двухэтажном доме в селе Саган-Нур
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Текст: Андрей Константинов
Забайкальские пожарные помогли потушить горящий дом в Бурятии
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Минувшим вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. К месту происшествия выехал личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, пожарно-спасательного центра разреза Тугнуйский и 42-й пожарной части Забайкальского края.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь изнутри охватил одну из квартир двухквартирного дома, пристроенную веранду и распространился на припаркованный рядом автомобиль. Благодаря слаженной и профессиональной работе огнеборцев удалось не допустить перехода пламени на вторую квартиру. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Всего в тушении пожара было задействовано 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Общая площадь, которую охватил огонь, составила 109 кв.м.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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