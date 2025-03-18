Гололед в Улан-Удэ вдребезги разбил две иномарки

Гололед в Улан-Удэ вынес водителя Мазды на полосу встречного движения и столкнул лоб в лоб с другим автомобилем. Пострадавших в ДТП нет, потому что их спасли подушки безопасности.

О происшествии сообщили местные аварийные инспекторы.

- В Загорске на Николая Нищенко водитель «Мазды» на скользком участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ниссан Кашкай». В лобовом столкновении никто не пострадал, потому что сработали подушки безопасности. Осаго у пострадавших есть, но его не хватит на полное восстановление «Ниссана», - сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Аварийные инспекторы добавили, что данный участок дороги весьма аварийный и многие водители здесь вылетают на встречную полосу, поэтому порекомендовали соблюдать скоростной режим.



Фото: скрин видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»