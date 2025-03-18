Происшествия 18.03.2025 в 16:09

В нацпарке Бурятии тушат первый лесной пожар

Он возник по вине местного населения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В нацпарке Бурятии тушат первый лесной пожар

В Бурятии, в 6-ти километрах от поселка Монды, сегодня обнаружен лесной пожар. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем местного населения, сообщили в Тункинском нацпарке.

- Площадь на момент возгорания составила 3 гектара. Задействованы 9 государственных инспекторов Тункинского нацпарка и одна единица техники. Дополнительно привлечены и силы местного населения МО СП Монды – 10 человек и три единицы техники. Работа по тушению пожара продолжается, - пишут в группе Тункинского нацпарка.

Фото: Тункинский нацпарк

Теги
пожар лес нацпарк

Все новости

Улицы в новых микрорайонах Улан-Удэ названы в честь Героев России
18.03.2025 в 16:32
Закаменский лесхоз не платил сотрудникам отпускные
18.03.2025 в 16:15
В нацпарке Бурятии тушат первый лесной пожар
18.03.2025 в 16:09
В Улан-Удэ появилось заколдованное место
18.03.2025 в 16:07
Лесники Бурятии объясняют жителям о правилах нахождения в лесу
18.03.2025 в 16:02
В Улан-Удэ сбитый поездом мужчина шел по колее в наушниках
18.03.2025 в 15:35
Жителей Бурятии просят помочь многодетной семье
18.03.2025 в 15:22
Гололед в Улан-Удэ вдребезги разбил две иномарки
18.03.2025 в 15:21
В Улан-Удэ убирают талый снег и песок
18.03.2025 в 14:59
Забайкальские пожарные помогли потушить горящий дом в Бурятии
18.03.2025 в 14:55
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Закаменский лесхоз не платил сотрудникам отпускные
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
18.03.2025 в 16:15
В Улан-Удэ появилось заколдованное место
Автомобиль снова вылетел на рельсы в том же месте, что и утром
18.03.2025 в 16:07
В Улан-Удэ сбитый поездом мужчина шел по колее в наушниках
Экстренное торможение уже не могло остановить товарняк
18.03.2025 в 15:35
Гололед в Улан-Удэ вдребезги разбил две иномарки
Водителей спасли сработавшие подушки безопасности
18.03.2025 в 15:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru