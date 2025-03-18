В нацпарке Бурятии тушат первый лесной пожар

В Бурятии, в 6-ти километрах от поселка Монды, сегодня обнаружен лесной пожар. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем местного населения, сообщили в Тункинском нацпарке.

- Площадь на момент возгорания составила 3 гектара. Задействованы 9 государственных инспекторов Тункинского нацпарка и одна единица техники. Дополнительно привлечены и силы местного населения МО СП Монды – 10 человек и три единицы техники. Работа по тушению пожара продолжается, - пишут в группе Тункинского нацпарка.

Фото: Тункинский нацпарк