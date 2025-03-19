Инвестор из Улан-Удэ повелся на письма от «министерства финансов»

Об очередном случае мошенничества на инвестировании сообщили в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стал 35-летний житель Улан-Удэ. Он сам лишился более 600 тысяч рублей и, кроме того, втянул в обман знакомую. Пытаясь помочь ему «вывести» прибыль, женщина оформила три кредита на общую сумму 820 тысяч рублей.Как рассказали в МВД, мужчина начал свою «инвестиционную деятельность» с малых сумм – внёс 5 тысяч рублей «первоначального взноса», 20 тысяч рублей, чтобы пройти «верификацию» и 10 тысяч рублей – для «повышения лимита счёта».Заручившись поддержкой «регионального трейдера», гарантировавшего качественную работу и высокий доход, он резко увеличил сумму вложений – до 550 тысяч рублей, которые оформил в кредит.Деньги горожанин «конвертировал в валюту» и, как полагал, проводил на бирже сделки. Их результат отражался в виде повышения баланса в личном кабинете «инвестплощадки».Трудности начались, когда «клиент» приступил к «выводу заработка». Аферисты стали называть различные причины, по которым процедура, якобы, невозможна, в действительности склоняя его к дальнейшим перечислениям денег.Так, они лгали об ограничении всех операций по счету из-за отсутствия второго уровня страховки, призывали найти доверенное лицо для «вывода», что он, собственно, и сделал; слали письма от «министерства финансов» об успешном завершении финансовых процедур и завершении межбанковского оборота» и, наоборот, о «неоконченной процедуре синхронизации счетов». Последнее предполагало поиск очередного «бенефициара».Начавшись в сентябре прошлого года, общение с мошенниками длилось несколько месяцев и сопровождалось периодическими взносами средств, пока улан-удэнец, наконец, не осознал обман.