Происшествия 19.03.2025 в 09:25

Инвестор из Улан-Удэ повелся на письма от «министерства финансов»

Мужчина потерял крупную сумму и втянул в обман знакомую
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Текст: Андрей Константинов
Инвестор из Улан-Удэ повелся на письма от «министерства финансов»
Фото: архив «Номер один»
Об очередном случае мошенничества на инвестировании сообщили в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стал 35-летний житель Улан-Удэ. Он сам лишился более 600 тысяч рублей и, кроме того, втянул в обман знакомую. Пытаясь помочь ему «вывести» прибыль, женщина оформила три кредита на общую сумму 820 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД, мужчина начал свою «инвестиционную деятельность» с малых сумм – внёс 5 тысяч рублей «первоначального взноса», 20 тысяч рублей, чтобы пройти «верификацию» и 10 тысяч рублей – для «повышения лимита счёта».

Заручившись поддержкой «регионального трейдера», гарантировавшего качественную работу и высокий доход, он резко увеличил сумму вложений – до 550 тысяч рублей, которые оформил в кредит.

Деньги горожанин «конвертировал в валюту» и, как полагал, проводил на бирже сделки. Их результат отражался в виде повышения баланса в личном кабинете «инвестплощадки».

Трудности начались, когда «клиент» приступил к «выводу заработка». Аферисты стали называть различные причины, по которым процедура, якобы, невозможна, в действительности склоняя его к дальнейшим перечислениям денег.

Так, они лгали об ограничении всех операций по счету из-за отсутствия второго уровня страховки, призывали найти доверенное лицо для «вывода», что он, собственно, и сделал; слали письма от «министерства финансов» об успешном завершении финансовых процедур и завершении межбанковского оборота» и, наоборот, о «неоконченной процедуре синхронизации счетов». Последнее предполагало поиск очередного «бенефициара».

Начавшись в сентябре прошлого года, общение с мошенниками длилось несколько месяцев и сопровождалось периодическими взносами средств, пока улан-удэнец, наконец, не осознал обман.
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