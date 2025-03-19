Происшествия 19.03.2025 в 09:52

В Улан-Удэ задержали «медного человека»

Хитроумный кузнец придумал оригинальный способ кражи цветмета
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали «медного человека»
Фото: транспортная полиция
В Улан-Удэ сотрудники транспортной полиции задержали 44-летнего горожанина, подозреваемого в хищении цветного металла с территории железнодорожного предприятия.

Как рассказали в полиции, мужчину остановили на КПП при выходе с предприятия. Датчик рамки металлодетектора показал наличие у него металла. На вопрос, имеются ли при нем металлические детали, рабочий ответил положительно и достал из-под стелек обуви прессованные фрагменты медных кабелей.

«Задержанный пояснил, что работает кузнецом на молотах и прессах. Заметив медные кабели, которые лежали на площадке сбора и хранения лома металла, мужчина решил похитить их. Спрессовав их и спрятав изощрённым способом под стельками обуви, рабочий пытался вынести металл, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема», - сообщили в транспортной полиции.


У кузнеца изъяли четыре спрессованных пластины меди общей массой почти 4 килограмма. Как выяснилось, это была уже не первая кража подобным способом. Ранее мужчина успел спрессовать, вынести за пределы предприятия и сдать 73 килограмма меди. Ущерб от действий злоумышленника составил более 60 тысяч рублей.

По фактам краж и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
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кража

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