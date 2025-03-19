Происшествия 19.03.2025 в 14:07

Шоссе как каток: в Улан-Удэ проходит бесконечный день жестянщика

Гололед на дорогах устроил вереницу ДТП
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Текст: Елена Кокорина
Шоссе как каток: в Улан-Удэ проходит бесконечный день жестянщика

В Улан-Удэ одно за другим происходят ДТП, поэтому Комитет по транспорту обратился к водителям и пешеходам города, попросив их сохранять особую бдительность. Из-за гололеда вчера на дорогах столицы произошли восемь ДТП, в связи с чем автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, а пешеходам «включать голову».

Аварии зафиксированы на перекрёстках - ул. Смолина - Борсоева и ул. Кирова - ул. Смолина, две на ул. Забайкальская, две на ул. Терешковой, а также на улицах Лимонова и Ербанова.

- Аварии связаны с тем, что утренние и вечерние заморозки приводят к образованию наледи в теневых участках на дорожном полотне и рельсах, что значительно увеличивает вероятность возникновения юза — ситуации, когда автомобиль или трамвай теряет способность эффективно тормозить даже при задействовании всех тормозных систем. Коммунальные службы ведут круглосуточную борьбу с последствиями погодных условий. Мы продолжаем отслеживать ситуацию на дорогах и убедительно просим горожан быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, - отметил председатель Комитета по транспорту Улан-Удэ Юрий Ткачев.

Фото: Комитет по транспорту

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