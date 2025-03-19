В Улан-Удэ начали искать девушку, пропавшую почти год назад

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 24-летней жительницы Улан-Удэ Дианы Зеленковой. О ее местонахождении ничего не известно с лета прошлого года.Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.Во что была одета девушка, не известно.Всех, кто располагает информацией о Диане Зеленковой, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков девушки требуется помощь добровольцев.