Происшествия 19.03.2025 в 14:16

В Улан-Удэ начали искать девушку, пропавшую почти год назад

Для ее поисков требуется помощь добровольцев
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начали искать девушку, пропавшую почти год назад
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 24-летней жительницы Улан-Удэ Дианы Зеленковой. О ее местонахождении ничего не известно с лета прошлого года.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Во что была одета девушка, не известно.

Всех, кто располагает информацией о Диане Зеленковой, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков девушки требуется помощь добровольцев.
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