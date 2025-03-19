Происшествия 19.03.2025 в 15:08

В Бурятии удалось локализовать лесной пожар в нацпарке

Он начался вчера днем по вине местных жителей
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии удалось локализовать лесной пожар в нацпарке

Сегодня в 13:30 удалось локализовать лесной пожар в Тункинском нацпарке Бурятии. Огонь, вспыхнувший в 6 км от села Монды, успел охватить значительную территорию – 55 гектаров приходятся на лесную зону, а ещё 15 гектаров – на непокрытую лесом.

- Уважаемые жители и гости Тункинской долины, помните, что даже малейшая искра или оставленный без присмотра костёр могут стать причиной подобной трагедии. Поэтому, если вы заметили признаки возгорания, немедленно сообщайте об этом по следующим номерам - 01 или 112 с мобильного телефона. Телефон радиорубки 8 951 628 72 27, Единая дежурная диспетчерская служба района 8 (30147) 41751, - предупреждают в Тункинском нацпарке.

Напомним, что пожароопасный сезон в Бурятии начался с Тункинского нацпарка, где вчера днем, 18 марта, был обнаружен первый в этом году лесной пожар. Причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем. На тушении работало свыше 40 человек и семь единиц техники.

Фото: Тункинский нацпарк

 

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