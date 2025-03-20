Происшествия 20.03.2025 в 09:36

В Бурятии два дня сражались с лесным пожаром

Огонь прошелся почти по 180 гектарам леса
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии два дня сражались с лесным пожаром

Лесной пожар вблизи села Монды в Тункинском нацпарке Бурятии был ликвидирован вчера около 6 часов вечера. Борьба с ним продолжалась два дня. Общая площадь, пройденная огнём, составила 177 гектаров, включая 15 гектаров непокрытой лесом территории.

- Для тушения пожара были задействован свыше 40 человек, среди которых 10 госинспекторов Тункинского нацпарка, 20 сотрудников лесных десантников пожарной службы, два водителя из Тункинского отделения ФБУ «Авиалесоохрана», 10 жителей села Монды, а также семь единиц спецтехники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - Рассказывают в Тункинском нацпарке.

Также в нацпарке напомнили, что на территории Туранского участкового лесничества открыт пожароопасный сезон. Разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков строго запрещено.

Фото: Тункинский нацпарк

Теги
пожар лес нацпарк

Все новости

Женщина серьезно пострадала в ночной аварии в Бурятии
20.03.2025 в 09:48
В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы
20.03.2025 в 09:38
В Бурятии два дня сражались с лесным пожаром
20.03.2025 в 09:36
Несколько ДНТ останутся сегодня без света в Улан-Удэ
20.03.2025 в 09:26
Житель Бурятии обанкротился благодаря сайту знакомств
20.03.2025 в 09:22
В марш-броске к Северобайкальску индийца подвели ботинки
20.03.2025 в 09:16
В Улан-Удэ на два дня придет лето
20.03.2025 в 09:09
Финансовые пирамиды
20.03.2025 в 09:00
Осужденный чиновник из Бурятии пропал на СВО
20.03.2025 в 06:00
Жители Улан-Удэ жалуются на отмену маршруток
19.03.2025 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Женщина серьезно пострадала в ночной аварии в Бурятии
«Королла» под ее управлением слетела с дороги и перевернулась
20.03.2025 в 09:48
В Бурятии удалось локализовать лесной пожар в нацпарке
Он начался вчера днем по вине местных жителей
19.03.2025 в 15:08
Два автомобиля сгорели вместе с гаражом в Бурятии
Пожар вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования
19.03.2025 в 14:59
В Улан-Удэ начали искать девушку, пропавшую почти год назад
Для ее поисков требуется помощь добровольцев
19.03.2025 в 14:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru