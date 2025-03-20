В Бурятии два дня сражались с лесным пожаром

Лесной пожар вблизи села Монды в Тункинском нацпарке Бурятии был ликвидирован вчера около 6 часов вечера. Борьба с ним продолжалась два дня. Общая площадь, пройденная огнём, составила 177 гектаров, включая 15 гектаров непокрытой лесом территории.

- Для тушения пожара были задействован свыше 40 человек, среди которых 10 госинспекторов Тункинского нацпарка, 20 сотрудников лесных десантников пожарной службы, два водителя из Тункинского отделения ФБУ «Авиалесоохрана», 10 жителей села Монды, а также семь единиц спецтехники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - Рассказывают в Тункинском нацпарке.

Также в нацпарке напомнили, что на территории Туранского участкового лесничества открыт пожароопасный сезон. Разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков строго запрещено.

Фото: Тункинский нацпарк