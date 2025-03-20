Жителя Бурятии задержали с крупной партией гашиша

В Бурятии сотрудники ИК-8 УФСИН России и Управления наркоконтроля МВД предотвратили доставку наркотиков в колонию.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Оронгое задержан местный житель, у которого изъято 5 шприцов с гашишным маслом общим весом более 66 грамм и два полимерных свертка с гашишем весом около 300 грамм. Данные наркотики задержанный намеревался доставить осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №8», - рассказали в УФСИН России по РБ.От прохождения освидетельствования на употребление наркотиков хозяин зелья отказался, за что на него составили административный протокол. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.