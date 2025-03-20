В пригороде Улан-Удэ пропала пожилая женщина

В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 76-летнюю Валентину Банзарон. Вечером 19 марта пенсионерка ушла из дома на ул. Луговая в поселке Тулунжа и до настоящего времени не вернулась.Приметы: азиатской внешности, на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 154 сантиметров, окрашенные в коричневый цвет волосы, карие глаза.Была одета: серая вязаная шапка, короткий серый пуховик, черные брюки, черные сапоги.При себе имела дамскую сумку коричневого цвета.При наличии информации о пропавшей женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89 или 102.К поискам пропавшей пенсионерки также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».