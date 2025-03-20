Происшествия 20.03.2025 в 11:18

В пригороде Улан-Удэ пропала пожилая женщина

76-летняя пенсионерка вечером ушла из дома и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В пригороде Улан-Удэ пропала пожилая женщина
В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 76-летнюю Валентину Банзарон. Вечером 19 марта пенсионерка ушла из дома на ул. Луговая в поселке Тулунжа и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 154 сантиметров, окрашенные в коричневый цвет волосы, карие глаза.

Была одета: серая вязаная шапка, короткий серый пуховик, черные брюки, черные сапоги.

При себе имела дамскую сумку коричневого цвета.

При наличии информации о пропавшей женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89 или 102.

К поискам пропавшей пенсионерки также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

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