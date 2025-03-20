В Бурятии любитель экстрима заснял сход лавины на Мамае

На Мамае в Кабанском районе Бурятии сошла лавина, о чем сообщил местный ТГ-канал MamayNews. Засняла сход снега девушка, которая находилась совсем недалеко от места происшествия, и, к счастью, не пострадала.

Между тем, накануне в Бурятии предупреждали, что в особо охраняемой природной территории регионального значения природном парке «Мамай» есть угроза схода лавины, в связи с чем, туристов просили временно воздержаться от походов и прогулок.

- Последние дни в долине наблюдается плюсовая температура, поэтому существует высокая вероятность схода мокрых лавин с южных склонов. Возможны сходы лавин и с других солнечных склонов. В целях безопасности просим воздержаться от прогулок туристов-пешеходов и их гидов-проводников, - сообщили в БУ «Бурприрода».

Помимо Мамая, угроза схода снежных масс есть в Муйском, Окинском, Северо-Байкальском и Тункинском районах.

Фото: loon.site