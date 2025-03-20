Спасатели Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда

Спасатели Бурятии предупреждают всех об опасности тонкого льда. Из-за резкого потепления лёд на водоёмах стал рыхлым и слабым. Ещё более разрушительное действие на него оказывают усиливающиеся весной течения вод в реках, которые подтачивают лёд снизу.

- Хрупкий весенний лёд не способен выдержать вес человека – ступив на него, вы рискуете тут же провалиться в воду. Самое страшное, что лёд может сомкнуться над головой. В этом случае выбраться из воды самостоятельно почти невозможно. Чтобы предотвратить трагедию в период таяния льда, - говорят специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС.

Нужно соблюдать простые правила безопасности в период таяния льда:

- Не выходите на водоемы и не пытайтесь проверить лёд на прочность. Запрещено рыбачить, а также приближаться к кромке льда, промоинам и трещинам.

- Находясь у реки, не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.

Также спасатели призвали родителей внимательно смотреть за детьми.

- Не допускайте детей к водоёму без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения и меры предосторожности в период половодья. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период половодья даже при незначительном ледоходе несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, - предупредили спасатели.

Если вы увидели, что кто-то провалился под лёд, не пытайтесь вытащить тонущего самостоятельно. Незамедлительно позвоните в единую службу спасения «112» и дождитесь приезда спасателей.

Фото: loon.site