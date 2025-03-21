В Улан-Удэ заводчанка потеряла два накопленных миллиона

За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 12 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли около 2,9 млн рублей.Так, 20 марта в полицию Улан-Удэ обратилась горожанка, работающая на одном из производственных предприятий. Её обманули по классической схеме, основанной на легенде о финансировании деятельности внешнеполитического врага. В итоге улан-удэнка потеряла около 2 млн рублей своих накоплений.Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере женщина получила письмо от «коллеги», которого не знала лично, но была наслышана о нем в коллективе. Тот предупреждал, что на неё должен выйти некий «Виктор Витальевич» и назвал его данные и номер телефона.Последний, позвонив, сообщил, что женщина якобы перевела крупную сумму гражданину, который ранее работал в банке, а затем стал жить на территории внешнеполитического противника России. Добавив, что на заводе будут проводиться проверки по поводу противоправных связей, он положил трубку.На следующий день очередной собеседник сообщил, что улан-удэнка находится под подозрением следствия и попросил никому не рассказывать об их разговоре. А услышав ответ ошеломленной женщины о её непричастности к переводу денег, поменял тактику. Теперь, с его слов, «работник Центробанка» должен был помочь ей сохранить сбережения, операция по перечислению которых якобы была приостановлена банковским персоналом.Однако помощь обернулась потерей всех накоплений: по указке аферистов горожанка сняла со своих вкладов около 2 млн рублей и через банкоматы перевела на «безопасный счёт».