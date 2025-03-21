Происшествия 21.03.2025 в 10:16
В Бурятии автомобилист сбил 81-летнего дедушку
Пожилого мужчину срочно госпитализировали
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром в Иволгинском районе Бурятии произошел очередной наезд на пешехода. Пожилого мужчину сбил 69-летний автомобилист.
- Утром в селе Иволгинск 69-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 81-летнего пешехода. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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