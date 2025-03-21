В Бурятии автомобилист сбил 81-летнего дедушку

Сегодня утром в Иволгинском районе Бурятии произошел очередной наезд на пешехода. Пожилого мужчину сбил 69-летний автомобилист.

- Утром в селе Иволгинск 69-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 81-летнего пешехода. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ