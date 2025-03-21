Происшествия 21.03.2025 в 10:30

Житель Бурятии получил два года колонии за смертельный наезд

Водитель грузовика сбил пенсионерку на пешеходном переходе
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил два года колонии за смертельный наезд
Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который насмерть сбил женщину.

Происшествие случилось днем 18 ноября 2024 года в Сотниково. На улице Трактовая обвиняемый, управлявший микрогрузовиком «Тойота Литас», на пешеходном переходе сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

На суде водитель полностью признал вину, раскаялся и принес извинения родственникам погибшей женщины. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, его приговорили к 2 годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда, приговор уже вступил в законную силу.
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