Житель Бурятии получил два года колонии за смертельный наезд

Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который насмерть сбил женщину.Происшествие случилось днем 18 ноября 2024 года в Сотниково. На улице Трактовая обвиняемый, управлявший микрогрузовиком «Тойота Литас», на пешеходном переходе сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.На суде водитель полностью признал вину, раскаялся и принес извинения родственникам погибшей женщины. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, его приговорили к 2 годам лишения свободы.Как сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда, приговор уже вступил в законную силу.