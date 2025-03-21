Происшествия 21.03.2025 в 10:27
Бабушка в Улан-Удэ опрокинула машину перепутав педали газа и тормоза
В результате ДТП женщина получила травму позвоночника
Текст: Елена Кокорина
Днем 20 марта в Советском районе Улан-Удэ 71-летняя водитель иномарки совершила ДТП из-за того, что перепутала педали газа и тормоза. В итоге женщина получила травму позвоночника.
- Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением следуя по ул. Борсоева. Предварительно она перепутала педали газа и тормоза, в следствие чего совершила наезд на бордюр с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП пожилая женщина с травмой позвоночника была госпитализирована в БСМП.Напомним, что накануне в селе Иволгинск было совершено ДТП с 81-летним дедушкой, которого сбил 69-летний водитель вне пешеходного перехода.
Фото: ГИБДД РБ
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