Бабушка в Улан-Удэ опрокинула машину перепутав педали газа и тормоза

Днем 20 марта в Советском районе Улан-Удэ 71-летняя водитель иномарки совершила ДТП из-за того, что перепутала педали газа и тормоза. В итоге женщина получила травму позвоночника.

- Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением следуя по ул. Борсоева. Предварительно она перепутала педали газа и тормоза, в следствие чего совершила наезд на бордюр с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пожилая женщина с травмой позвоночника была госпитализирована в БСМП.

апомним, что накануне в селе Иволгинск было совершено ДТП с 81-летним дедушкой, которого сбил 69-летний водитель вне пешеходного перехода.

Фото: ГИБДД РБ