В Улан-Удэ мошенники выудили у медсестры миллион

За три прошедших дня полиция Бурятии зарегистрировала 29 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли 5,3 млн рублей.Наиболее крупных сумм лишились желающие быстро разбогатеть на инвестировании. Так, 49-летний житель Селенгинского района перечислил мошенникам почти 2,7 миллиона рублей личных сбережений и кредитных средств.Еще одной жертвой аналогичной схемы злоумышленников стала 48-летняя медсестра одной из больниц Улан-Удэ. Почти за месяц мошенники выманили у нее около миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в конце февраля в соцсети медсестра увидела уведомление о дополнительном заработке на инвестировании и заполнила анкету. Через некоторое время ей поступил звонок от якобы менеджера инвестиционной компании, который предложил пробный безопасный вклад с последующим выводом финансов. Далее, для обучения и дальнейшего сопровождения сделок, с ней в мессенджере связался «инвестиционный брокер».По его указке она скачала специальное приложение и открыла счет, для активации которого необходимо было внести 9700 рублей. Для того, чтобы заверить женщину о правомерности совершаемых сделок, трейдер предложил женщине вывести некоторую сумму со счета. После того, как улан-удэнка вывела и сняла со счета 2200 рублей, «специалист» дал указание вновь внести эти средства для дальнейшего инвестирования.После того, как улан-удэнка решила закрыть инвестиционный счет, ей позвонил «сотрудник службы финансовой поддержки» и сообщил, что для безопасного закрытия счета через мобильное приложение банка ей необходимо оставить заявки на оформление кредитов. После их одобрения по указке кураторов женщина перечислила полученные деньги на свой «инвестиционный счет»: сначала 695 тысяч рублей, а на следующий день - еще 210 тысяч рублей.После финансовых операций горожанка попыталась зайти в инвестиционное приложение, но не смогла из-за ошибки приложения. Обнаружив, что переписка с куратором исчезла, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она перевела аферистам 910 тысяч рублей.