Происшествия 24.03.2025 в 09:45
Пропавшую в пригороде Улан-Удэ женщину ищут с помощью беспилотника
Поиски пока не дали результатов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжаются поиски 76-летннй Валентины Банзарон. Вечером 19 марта пенсионерка вышла из дома в Тулунже, где была в гостях у родственников, и не вернулась.
«Спасатели с привлечением беспилотной авиационной системы обследовали 50 км лесного массива между ДНТ «Наран», ДНТ «Тулунжа» и ДНТ «Суранзан», поле за Новой Тулунжой, а также прилегающую местность. Кроме того, была обследована береговая линия карьера и речки Тулунжа. Поиски результатов не дали», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сегодня поиски женщины будут продолжены.
«Спасатели с привлечением беспилотной авиационной системы обследовали 50 км лесного массива между ДНТ «Наран», ДНТ «Тулунжа» и ДНТ «Суранзан», поле за Новой Тулунжой, а также прилегающую местность. Кроме того, была обследована береговая линия карьера и речки Тулунжа. Поиски результатов не дали», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сегодня поиски женщины будут продолжены.
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