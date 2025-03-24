Жители села Бурятии оказались в ловушке стихии

Жители Мухоршибирского района Бурятии оказались в ловушке из-за размытой воскресным утром дороги в селе Кугот через реку Сухара. Сельчане просят о помощи, так как приехав в гости в соседнее село, теперь не могут вернуться домой.

Их обращение опубликовали в местной районной группе.

- Пишут вам из Кугот. Мы оказались как в блокаде, приехали к родным. Завтра на работу многим, но выбраться не можем. Через лес в сторону Шаралдая даже на тракторе не проехать, через лес в сторону Гашея тоже никак. На «таблетке» пробовали - завязла. По реке – трактор по льду скользит и течение большое. Как нам быть? – пишут в «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Глава района отреагировал на их крик о помощи и сообщил о всех возможных дорогах к Куготам, в том числе и неофициальных.

- Со стороны Шаралдая есть дорога по кромке леса и полям, ей пользовались в прошлом году во время паводка. По ней могут пройти «Нива», УАЗ и другие полноприводные автомобили. Но лучше полностью пассажирами не загружаться, делайте несколько рейсов. Со стороны Гашея через Бутуки в Куготы в случае пожара сможет зайти пожарная машина, - сообщается в группе района.

Помимо этого, подмыта объездная дорога и возле моста в селе Гашей. Потоком воды разрушается обочина, в связи с чем, до стабилизации ситуации с объездной дорогой, отменена работа автобуса по маршруту «Подлопатки – Мухоршибирь».

Администрацией района организован выезд на место, чтобы определить объем предстоящих работ.

Фото: скриншот видео «Мухоршибирь-инфо.24/7»