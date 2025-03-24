Происшествия 24.03.2025 в 10:20
В Бурятии разбился первый в этом году мотоциклист
Байкер был пьян и ехал без мотошлема
Текст: Андрей Константинов
Первое ДТП с участием мотоциклиста зарегистрировали в ГИБДД Бурятии. Оно случилось днем 23 марта в Бичурском районе.
«46-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», ехавший по трассе Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, на отвороте в улус Гутай не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ГИБДД, разбившийся байкер был пьян, не имел прав и ехал без мотошлема.
«46-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», ехавший по трассе Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, на отвороте в улус Гутай не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ГИБДД, разбившийся байкер был пьян, не имел прав и ехал без мотошлема.
ТегиДТП