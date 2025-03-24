В Улан-Удэ пьяная компания в хлам разбила «Камри»

«Пьяное» ДТП случилось вчера вечером в Улан-Удэ. Как рассказали в ГИБДД Бурятии, на ул. Балтахинова в аварию попала «Тойота Камри». Сообщается, что 31-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в препятствие.«В результате ДТП водитель и два пассажира «Тойоты» получили ушибы и ссадины, медицинскую помощь им оказали на месте. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в ГИБДД.В отношении водителя, который был не только пьян, но и не имел прав, составлен административный протокол.