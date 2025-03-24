Происшествия 24.03.2025 в 11:07
В Улан-Удэ автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП
В аварии пострадала медсестра
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием машины скорой медицинской помощи.
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов на ул. Керамической 31-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» совершил столкновение с автомобилем скорой помощи «УАЗ» под управлением 55-летнего водителя. В результате аварии пострадала пассажирка скорой помощи - 55-летняя медицинская сестра», - рассказали в ГИБДД.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося дорожного происшествия.
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов на ул. Керамической 31-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» совершил столкновение с автомобилем скорой помощи «УАЗ» под управлением 55-летнего водителя. В результате аварии пострадала пассажирка скорой помощи - 55-летняя медицинская сестра», - рассказали в ГИБДД.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося дорожного происшествия.