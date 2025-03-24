Происшествия 24.03.2025 в 11:43

Ревнивая жительница Бурятии разбила бутылку о голову соперницы

За угрозы убийством ее забрали в полицию
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Текст: Елена Кокорина
Ревнивая жительница Бурятии разбила бутылку о голову соперницы

Накануне росгвардейцы Бурятии задержали 33-летнюю пьяную женщину, которая устроила кровопролитную драку в баре города Кяхта. Из чувства ревности она устроила мордобой и разбила о голову посетительницы стеклянную бутылку.

Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из питейных заведений города поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии в Кяхте утром.

- Прибыв на место происшествия росгвардейцы остановили драку между двумя посетительницами кафе и задержали зачинщицу – женщину в состоянии алкогольного опьянения. Драка между женщинами возникла после словесного конфликта. Одна из них схватила стеклянную бутылку со стола и разбила её о голову оппонентки, после чего стала угрожать ей убийством, - рассказали в Росгвардии.

Потерпевшей с окровавленной головой прибывшие медики оказали помощь, обработали рану и наложили повязку, а затем доставили в больницу.

Задержанная 33-летняя местная жительница была доставлена в полицию, где созналась в содеянном на почве ревности.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и угроз убийством возбуждены уголовные дела.

Фото: Номер один

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