В Бурятии школьник украл мотоцикл у пенсионерки

Днем 21 марта в полицию Селенгинского района с заявлением о краже обратилась пенсионерка. Неизвестный злоумышленник взломал навесной замок на её гараже и похитил мотоцикл. Ущерб составил 95 тысяч рублей.В ходе расследования полицейские установили, ранее пенсионерка разместила в Интернете объявление о продаже байка. Вскоре с ней связался подросток. В назначенный день он пришел посмотреть мотоцикл, но, поняв, что цена слишком высока, отказался от покупки. Выяснилось, что он то и причастен к краже. Юношу задержали.«15-летний школьник признался в содеянном и рассказал, что мотоцикл ему очень понравился, но у него не было нужной суммы для его покупки. Поэтому он решил похитить байк. Мотоцикл изъят и возвращен хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД Бурятии.