Происшествия 24.03.2025 в 12:07
В Бурятии школьник украл мотоцикл у пенсионерки
Женщина продавала байк, но подростка не устроила цена
Текст: Андрей Константинов
Днем 21 марта в полицию Селенгинского района с заявлением о краже обратилась пенсионерка. Неизвестный злоумышленник взломал навесной замок на её гараже и похитил мотоцикл. Ущерб составил 95 тысяч рублей.
В ходе расследования полицейские установили, ранее пенсионерка разместила в Интернете объявление о продаже байка. Вскоре с ней связался подросток. В назначенный день он пришел посмотреть мотоцикл, но, поняв, что цена слишком высока, отказался от покупки. Выяснилось, что он то и причастен к краже. Юношу задержали.
«15-летний школьник признался в содеянном и рассказал, что мотоцикл ему очень понравился, но у него не было нужной суммы для его покупки. Поэтому он решил похитить байк. Мотоцикл изъят и возвращен хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД Бурятии.
В ходе расследования полицейские установили, ранее пенсионерка разместила в Интернете объявление о продаже байка. Вскоре с ней связался подросток. В назначенный день он пришел посмотреть мотоцикл, но, поняв, что цена слишком высока, отказался от покупки. Выяснилось, что он то и причастен к краже. Юношу задержали.
«15-летний школьник признался в содеянном и рассказал, что мотоцикл ему очень понравился, но у него не было нужной суммы для его покупки. Поэтому он решил похитить байк. Мотоцикл изъят и возвращен хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД Бурятии.
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