В селе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации

С 23 марта в селе Куготы Мухоршибирского района Бурятии введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Его объявили в связи с нарушением транспортного сообщения и ухудшением условий жизнедеятельности населения из-за размытой дороги, в результате чего сельчане оказались как в ловушке.

- С целью снижения нагрузки от реки Сухара на автомобильную дорогу местного значения Мухоршибирь-Цолга-Подлопатки, в районе населенного пункта Гашей был оперативно оборудован канал поверх дорожного полотна для отвода воды. Автомобильное сообщение на данном участке временно приостановлено. Жители проинформированы, установлены соответствующие дорожные знаки. Дополнительно, проведены работы по отсыпке и укреплению дорожного полотна в населенных пунктах Мухоршибирь и Новый Заган. На данный момент отрезанных населенных пунктов нет, - рассказали в ГО и ЧС.

В настоящее время паводковая ситуация на территории республики стабилизируется. По состоянию на утро 24 марта талыми водами остаются подтопленными 21 приусадебный участок в двух муниципальных образованиях. Подтопленных жилых домов нет.

- В Тарбагатайском районе остаются частично подтопленными 15 приусадебных участков. В Иволгинском районе частично подтоплено 6 приусадебных участков в Сотниково. Продолжается комплекс мер по ликвидации последствий паводка, включая откачку воды с затопленных территорий, обустройство каналов, укрепление насыпей и дамб. Ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб и местных органов власти, - добавили в ведомстве.

Фото: РА ГО и ЧС