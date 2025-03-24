В Улан-Удэ лейтенанты спасли дом

Сегодня в МВД Бурятии рассказали, как двое полицейских спасли от пожара жилой дом. Происшествие случилось вечером 20 марта в Улан-Удэ.«Экипаж ГИБДД, патрулирующий станцию Дивизионная, заметил возгорание надворных построек на улице Ижевской. Старший лейтенант Юрий Юможапов и лейтенант Амгалан Чердонов подъехали к дому, чтобы предупредить хозяев. Однако на стук в дверь и звук сирены полицейского автомобиля никто не реагировал. Тогда один из полицейских стал вызывать пожарных, а второй - стучаться к соседям, так как горящая постройка находилась близко к соседнему жилому дому», - сообщили в МВД.После этого инспекторы открыли ворота дома, чтобы обеспечить проезд для пожарных машин, которые прибыли через 10 минут.«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и пожарных удалось избежать перехода огня на другие постройки, никто не пострадал. Убедившись, что все в порядке, сотрудники ДПС продолжили несение службы», - отметили в МВД.Как оказалось, в доме, на территории которого случился пожар, никто не живет.