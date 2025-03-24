Происшествия 24.03.2025 в 12:51

В Улан-Удэ лейтенанты спасли дом

Возгорание построек, замеченное инспекторами, грозило перекинуться на жилье соседей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ лейтенанты спасли дом
Фото: МВД Бурятии
Сегодня в МВД Бурятии рассказали, как двое полицейских спасли от пожара жилой дом. Происшествие случилось вечером 20 марта в Улан-Удэ.

«Экипаж ГИБДД, патрулирующий станцию Дивизионная, заметил возгорание надворных построек на улице Ижевской. Старший лейтенант Юрий Юможапов и лейтенант Амгалан Чердонов подъехали к дому, чтобы предупредить хозяев. Однако на стук в дверь и звук сирены полицейского автомобиля никто не реагировал. Тогда один из полицейских стал вызывать пожарных, а второй - стучаться к соседям, так как горящая постройка находилась близко к соседнему жилому дому», - сообщили в МВД.

После этого инспекторы открыли ворота дома, чтобы обеспечить проезд для пожарных машин, которые прибыли через 10 минут.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и пожарных удалось избежать перехода огня на другие постройки, никто не пострадал. Убедившись, что все в порядке, сотрудники ДПС продолжили несение службы», - отметили в МВД.

Как оказалось, в доме, на территории которого случился пожар, никто не живет.
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с 19 по 25 марта

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