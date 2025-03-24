Происшествия 24.03.2025 в 14:22

В Бурятии пенсионерке не дали пройти курсы по увеличению пенсии

Зато пожилая женщина сохранила немного денег
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионерке не дали пройти курсы по увеличению пенсии
Фото: pixabay.com
В Иволгинском районе Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионерку от потери денег. Сумма хоть и не большая – 6,5 тысяч рублей, но и ее пожилая женщина наскребла с трудом и едва не отдала аферистам.

Как рассказали в МВД Бурятии, 74-летняя женщина пришла в банк, чтобы сделать перевод за курсы «по увеличению пенсии». Ранее на протяжении нескольких месяцев пенсионерку разводил псевдо-тренер по «перерасчету пенсионных накоплений». Аферист обещал пожилой женщине увеличить размер пенсии после прохождения курсов, которые стоили 12,5 тысяч рублей. Долго размышляя над предложением, женщина в итоге сообщила, что не имеет такой суммы на руках. Тогда аферист снизил размер платы вдвое.

17 марта пенсионерка, взяв взаймы у знакомых 6,5 тысяч рублей для оплаты взноса за обучение, направилась в банк. К счастью для нее, она не сохранила номер счета, указанный мошенником для перечисления средств, и обратилась за помощью к специалисту.

Неравнодушная сотрудница банка распознала мошенничество. Она стала убеждать клиентку, что ее обманывают, и вызвала полицию. В итоге пенсионерка сохранила деньги, а правоохранители провели с ней профилактическую беседу.

Полицейские также поблагодарили сотрудницу банка, предотвратившую мошенничество, и вручили ей тортик.
Теги
мошенничество

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