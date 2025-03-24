В Бурятии пенсионерке не дали пройти курсы по увеличению пенсии

В Иволгинском районе Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионерку от потери денег. Сумма хоть и не большая – 6,5 тысяч рублей, но и ее пожилая женщина наскребла с трудом и едва не отдала аферистам.Как рассказали в МВД Бурятии, 74-летняя женщина пришла в банк, чтобы сделать перевод за курсы «по увеличению пенсии». Ранее на протяжении нескольких месяцев пенсионерку разводил псевдо-тренер по «перерасчету пенсионных накоплений». Аферист обещал пожилой женщине увеличить размер пенсии после прохождения курсов, которые стоили 12,5 тысяч рублей. Долго размышляя над предложением, женщина в итоге сообщила, что не имеет такой суммы на руках. Тогда аферист снизил размер платы вдвое.17 марта пенсионерка, взяв взаймы у знакомых 6,5 тысяч рублей для оплаты взноса за обучение, направилась в банк. К счастью для нее, она не сохранила номер счета, указанный мошенником для перечисления средств, и обратилась за помощью к специалисту.Неравнодушная сотрудница банка распознала мошенничество. Она стала убеждать клиентку, что ее обманывают, и вызвала полицию. В итоге пенсионерка сохранила деньги, а правоохранители провели с ней профилактическую беседу.Полицейские также поблагодарили сотрудницу банка, предотвратившую мошенничество, и вручили ей тортик.