В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО. У Руслана остались мать, отец, брат и сестра.

- В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Решетников Руслан Владимирович. Соболезнования родным и близким, земляки скорбят вместе с Вами, - сообщила администрация Джидинского района.

Руслан Владимирович родился 20 декабря 1987 года в селе Нарын Джидинского района в семье Решетниковых Владимира Кузьмича и Ольги Михайловны, был старшим ребёнком в семье.

Руслан закончил 11 классов Нарынской школы, после окончания школы был призван в ряды Российской Армии, проходил военную службу в воинской части г. Улан-Удэ

После окончания службы вернулся на Родину, затем переехал в г. Нижневартовск, там получил профессию электромонтажника. Проработав 13 лет, Руслан вернулся в родное село. Работал также вахтовым методом.

Руслан был хорошим сыном и верным товарищем. 27 августа 2024 года он заключил контракт с министерством обороны РФ. Погиб при исполнении воинского долга

У Руслана Владимировича остались мать, отец, брат и сестра

Прощание состоится 25 марта в 13:00 в селе Нарын, ул. Центральная, 88.

Фото: администрация Джидинского района