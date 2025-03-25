За сутки в Бурятии произошло 15 пожаров

В МЧС Бурятии сообщили, что за одни сутки ими было потушено 15 загораний квартир, гаражей, надворных построек и других сооружений. Все они обошлись без пострадавших.

Короткое замыкание стало причиной трех пожаров.

- В Заиграевском районе была повреждена внутренняя стена гаража,в Еравнинском районе огнём уничтожены надворные постройки на 240 квадратах, а в Железнодорожном районе Улан-Удэ ликвидировали загорание электроопоры. Из-за неосторожности при курении горели вещи на балконе квартиры на 5-м этаже многоэтажного дома в Кяхте. В Тункинском районе горела баня. Строение повреждено изнутри, уничтожена кровля и потолочное перекрытие. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - рассказали в МЧС.

Также за сутки случилось пять возгорания сухой растительности на общей площади свыше тысячи гектаров. Причиной загорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото: loon.site