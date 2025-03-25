Катавшиеся на квадроцикле дети в Бурятии перевернулись и попали в больницу

В Джидинском районе Бурятии катавшиеся с разрешения отца на квадроцикле дети не справились с управлением и перевернулись. В итоге, двоих братьев 9-ти и 15-ти лет с различными травмами доставили в больницу, а на их отца завели административное дело.

Происшествие случилось 24 марта, около 17 часов.

- 15-летний водитель квадроцикла «YACOTA DRAGON LUX 125», следуя по ул. Будажапова с. Петропавловка не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП сам подросток и его 9-летний брат с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Дети катались на квадроцикле с разрешения отца и собственника данного ТС. За передачу прав управления лицу, заведомо не имеющего соответствующего права, в отношении 44-летнего мужчины возбуждено административное дело, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ