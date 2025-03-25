Происшествия 25.03.2025 в 12:12
Жителей Улан-Удэ просят помочь найти пропавшего мужчину
Горожанин ушел из дома 22 марта и не вернулся
Текст: Андрей Константинов
Полиция Улан-Удэ сообщила о розыске 39-летнего Владислава Гумпылова. Вечером 22 марта мужчина вышел из дома по ул. Огневая и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: азиатской внешности, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет: темно-синяя ветровка, темно-серые джинсы, темно-синяя кофта, черные туфли.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-87-89 или 102.
Приметы: азиатской внешности, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет: темно-синяя ветровка, темно-серые джинсы, темно-синяя кофта, черные туфли.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-87-89 или 102.
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