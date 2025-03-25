Жителей Улан-Удэ просят помочь найти пропавшего мужчину

Полиция Улан-Удэ сообщила о розыске 39-летнего Владислава Гумпылова. Вечером 22 марта мужчина вышел из дома по ул. Огневая и до настоящего времени не вернулся.Приметы: азиатской внешности, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.Был одет: темно-синяя ветровка, темно-серые джинсы, темно-синяя кофта, черные туфли.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-87-89 или 102.