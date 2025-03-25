Происшествия 25.03.2025 в 12:12

Жителей Улан-Удэ просят помочь найти пропавшего мужчину

Горожанин ушел из дома 22 марта и не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ просят помочь найти пропавшего мужчину
Полиция Улан-Удэ сообщила о розыске 39-летнего Владислава Гумпылова. Вечером 22 марта мужчина вышел из дома по ул. Огневая и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: темно-синяя ветровка, темно-серые джинсы, темно-синяя кофта, черные туфли.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-87-89 или 102.
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ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

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