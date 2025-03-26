Происшествия 26.03.2025 в 10:43

Десятки пожарных в Бурятии не могут справиться с двумя пожарами

Их работу сильно осложняет сильный ветер
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Текст: Елена Кокорина
Десятки пожарных в Бурятии не могут справиться с двумя пожарами

Сегодня, 26 марта, пожарные пытаются ликвидировать возгорания сразу в двух районах Бурятии. В Тарбагататайском горят надворные постройки, а в Иволгинском – двухэтажный дом и гараж. Тушение сильно осложняют погодные условия.

- Утром в селе Верхний Саянтуй произошло возгорание надворных построек. Существовала угроза перехода пламени на соседние гаражи и жилой дом.18 пожарных и 6 единиц техники локализовали возгорание на площади 160 кв.м. Работы по тушению пожара продолжаются, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Второй пожар случился в селе Поселье Иволгинского района. Там загорелся жилой двухэтажный дом и гараж. Работы по тушению пожара тоже пока продолжаются.

- В обоих случаях ликвидация огня осложняется плохой погодой и сильным ветром. Информации о пострадавших и погибших не поступала, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

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