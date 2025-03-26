Происшествия 26.03.2025 в 12:18

Пожар двухэтажного дома в районе Бурятии ликвидирован

Сильный ветер поспособствовал уничтожению гаража и бани
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Текст: Елена Кокорина
Пожар двухэтажного дома в районе Бурятии ликвидирован

Пожарные Бурятии справились с пожаром двухэтажного дома в Иволгинском районе, потушив его спустя несколько часов. Ранее сообщалось, что тушение сильно осложнялось погодными условиями, в частности сильным ветром.

В МЧС республики сообщили о некоторых подробностях происшествия.

- Утром 26 марта на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании гаража на территории частного домовладения в Поселье. На момент прибытия огнеборцев огонь уже распространился на расположенный рядом с гаражом жилой двухэтажный дом. Тушение пожара осложнял сильный ветер. Порывами ветра огонь перекинулся на рядом стоящую баню, создалась угроза соседним жилым домам. Трое граждан смогли самостоятельно эвакуироваться, поэтому пострадавших в пожаре нет, - сообщили в ведомстве.

На месте работали 14 пожарных и 5 единиц техники. В настоящий момент причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: скриншот видео МЧС РБ

 

 

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