Житель Бурятии незаконно спилил 14 сосен
Жителя Кяхтинского района Бурятии незаконно спилил 14 сосен. Теперь ему грозит огромный штраф и уголовное дело.
В полицию Кяхтинского района была передана оперативная информация о том, что в районе с. Большой Луг неизвестное лицо совершает незаконную рубку сырорастущих деревьев. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия, однако в лесу задержать «черного лесоруба» не удалось.
- Ориентировка на автонарушителя была передана экипажу ОГИБДД. Автоинспекторы на проселочной дороге обнаружили и остановили разыскиваемый «ГАЗ 53», груженый срубленной древесиной. За рулем находился ранее судимый за наркопреступление и преступление против личности 35-летний местный житель. Мужчина признался, что спилил 14 сосен, - сообщили в МВД Бурятии.
Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 365 тысяч рублей.
С места происшествия полицейскими изъяты бензопила и древесина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Проводится расследование.
Фото: МВД Бурятии