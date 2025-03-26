Происшествия 26.03.2025 в 15:47

Житель Бурятии незаконно спилил 14 сосен

Теперь ему грозит огромный штраф и уголовное дело
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Бурятии незаконно спилил 14 сосен

Жителя Кяхтинского района Бурятии незаконно спилил 14 сосен. Теперь ему грозит огромный штраф и уголовное дело.

В полицию Кяхтинского района была передана оперативная информация о том, что в районе с. Большой Луг неизвестное лицо совершает незаконную рубку сырорастущих деревьев. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия, однако в лесу задержать «черного лесоруба» не удалось.

- Ориентировка на автонарушителя была передана экипажу ОГИБДД. Автоинспекторы на проселочной дороге обнаружили и остановили разыскиваемый «ГАЗ 53», груженый срубленной древесиной. За рулем находился ранее судимый за наркопреступление и преступление против личности 35-летний местный житель. Мужчина признался, что спилил 14 сосен, - сообщили в МВД Бурятии.

Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 365 тысяч рублей.
С места происшествия полицейскими изъяты бензопила и древесина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Проводится расследование.


Фото: МВД Бурятии

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