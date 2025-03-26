В Улан-Удэ пропавшего четыре месяца назад пенсионера нашли мертвым

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об обнаружении тела 64-летнего пенсионера из Улан-Удэ, который пропал еще в прошлом году. Обстоятельства его гибели не приводятся.





Как уточнили в полиции, тело мужчины обнаружили недалеко от села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

Напомним, пенсионер, предположительно, 12 декабря ушел из дома на улице Краснодонской и не вернулся. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 10 января. Сообщалось, что мужчина был рассеян и мог не ориентироваться в городе.