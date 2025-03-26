Происшествия 26.03.2025 в 17:43

В Улан-Удэ пропавшего четыре месяца назад пенсионера нашли мертвым

Мужчина был рассеян и не ориентировался в городе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропавшего четыре месяца назад пенсионера нашли мертвым
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об обнаружении тела 64-летнего пенсионера из Улан-Удэ, который пропал еще в прошлом году. Обстоятельства его гибели не приводятся.

Как уточнили в полиции, тело мужчины обнаружили недалеко от села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

Напомним, пенсионер, предположительно, 12 декабря ушел из дома на улице Краснодонской и не вернулся. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 10 января. Сообщалось, что мужчина был рассеян и мог не ориентироваться в городе.
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