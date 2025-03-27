Житель Бурятии зарубил гостя

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Еравнинского района, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, 26 марта обвиняемый с сожительницей и 35-летним знакомым распивали спиртное у себя дома в селе Сосново-Озерское. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, оставив сожительницу и знакомого наедине. Вернувшись, мужчина застал их в кровати. Разгорелся скандал.«Обвиняемый из чувства ревности схватил топор и нанес им несколько ударов по голове, телу и рукам знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрыться не пытался и оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы. Следователями изъято орудие преступления, смывы, назначены необходимые судебные экспертизы», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, расследование продолжается.