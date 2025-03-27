Происшествия 27.03.2025 в 11:26

В Улан-Удэ будут судить изготовителей рекордной партии мефедрона

Об их задержании отчитался лично глава МВД России
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить изготовителей рекордной партии мефедрона
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Улан-Удэ, обвиняемых в изготовлении и распространении наркотиков в особо крупном размере. Именно им принадлежала нарколаборатория, где правоохранители изъяли рекордную партию мефедрона – свыше 17 килограмм.

Напомним, о ликвидации в Бурятии подпольной нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона сообщил лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«В Республике Бурятия в августе 2024 года из тайников, оборудованных у дачного поселка, изъято свыше 17,5 кг мефедрона. В ходе дальнейшей оперативной работы в Улан-Удэ ликвидирована лаборатория, где производился данный наркотик. Организаторы задержаны», – заявил глава МВД России.

Как выяснили в полиции, один из задержанных откликнулся на размещенное в мессенджере объявление о возможности легкого заработка. По указанию анонимного куратора он арендовал производственное помещение и установил в нем оборудование, полученное через транспортную компанию. Один знакомый помогал ему изготавливать наркотики, а другой выполнял функции фасовщика и закладчика.

Сейчас уголовное дело в отношении наркобарыг направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Всем фигурантам грозят очень крупные сроки.
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