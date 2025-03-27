В Бурятии соседи и ученики вышли на поиск пожилого учителя химии

В Бурятии не прекращаются поиски Банзарон Валентины Алексеевны. Известно, что Вечером 19 марта пожилая женщина вышла от родственников в Тулунже, у которых находилась в гостях, но домой так и не вернулась.

- Вся поступающая информация отрабатывается совместно с полицией и родственниками пропавшей женщины. К сожалению, ничего пока не подтвердилось. Родные не теряют надежду и ищут Валентину Алексеевну. К поискам присоединились соседи, знакомые и просто неравнодушные люди. Валентина Алексеевна до выхода на пенсию всю жизнь работала учителем химии в школах нашего города. Бывшие ученики точно узнают её на ориентировках. Все сопереживают и стараются помочь в поисках, - сообщили в поисковом отряде республики «ЛизаАлерт».

За время поиска 13 добровольцев выполнили 19 задач, распространили более 250 ориентировок, прошли пешком и проехали на автомобилях 120 км.

Ранее в Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщалось, что спасатели с привлечением беспилотной авиационной системы обследовали 50 км лесного массива между ДНТ «Наран», ДНТ «Тулунжа» и ДНТ «Суранзан», поле за Новой Тулунжой, а также прилегающую местность. Кроме того, была обследована береговая линия карьера и речки Тулунжа, однако поиски результатов не дали.

Фото: «ЛизаАлерт»