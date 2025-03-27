Происшествия 27.03.2025 в 13:14

В Улан-Удэ школьный автобус врезался в иномарку

ДТП обошлось без пострадавших
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ школьный автобус врезался в иномарку

Сегодня, 27 марта, в Улан-Удэ, произошло ДТП со школьным автобусом. Он врезался в бампер впереди стоящего автомобиля, потому что держал слишком маленькую дистанцию.

Вероятно, что подобной ситуации поспособствовала и сегодняшняя погода. Выпавший снег сделал подсохшие дороги вновь опасными и скользкими.

Новостью о происшествии поделились городские аварийные инспекторы.

- ДТП с автобусом произошло по ул. Борсоева в направление элеватора. Школьный автобус, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем тойота RAV4. ДТП обошлось без пострадавших, - написали в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

ДТП парализовало движение всей полосы на дороге, однако приехавший наряд ГАИ быстро разрулил ситуацию и восстановил движение.

Фото: Комитет по транспорту

 

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