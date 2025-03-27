За сутки в Бурятии было потушено 25 пожаров

В МЧС Бурятии рассказали, что за сутки в республике произошло 25 пожаров и привели подробности некоторых из них.

Короткое замыкание стало причиной пяти возгораний.

- На улице Маршака в Улан-Удэ горела веранда 2-х квартирного дома. Силами 20 сотрудников МЧС России и 5 единиц техники ликвидировали пожар на 17 квадратах. В Поселье утром потушили жилой дом. В Верхнем Саянтуе горели надворные постройки и гараж на 162 квадратах. Пожарным удалось отстоять дом, для чего привлекались 10 огнеборцев и 4 единицы техники, - сообщили в МЧС.

В Никольске Мухоршибирского района на 8 квадратах потушили баню, а в Каменске Кабанского района ликвидировали загорание надворных построек на 89 квадратах. Предварительно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в Окино-Ключах горел гараж на двух квадратах.

- Сразу несколько возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём. В Закаменске повреждён сарай и наружная стена бани на 17 квадратах. Огнеборцы на палы сухой растительности реагировали 9 раз, площадь составила около 47 гектаров, - добавили в ведомстве.

Фото: МЧС Республики Бурятия