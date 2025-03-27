Происшествия 27.03.2025 в 14:41
«Он был пьян, рванул на красный»
Пьяный наследник алтайского магната угробил двух человек в ДТП
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске 19-летнии сын алтайского магната устроил пьяное ДТП с погибшими. Как сообщает КП-Новосибирск, авария произошла вечером 26 марта на перекрестке улиц Гоголя и Красный проспект.
По данным ГАИ, 19-летний водитель BMW X6 двигался по Красному проспекту, превысил скорость и выехал на красный свет, столкнувшись с автомобилем Hyundai. От удара водителя и пассажира седана зажало внутри авто, они скончались на месте от полученных травм.
Полиция задержала 19-летнего водителя BMW X6, по предварительным данным, он сел за руль нетрезвым. Согласно базе данным ГИБДД, водитель получил более 60 штрафов за последние несколько лет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, водителя задержали.
- Задержанный – 19-летний житель Алтайского края Никита Заставнюк, учредитель ООО «ПК Геркулес». Автомобиль был зарегистрирован на это юрлицо, - сообщил источник в правоохранительных органах.
В приемной компании «Геркулес» сказали, что не знают о происшествии, спросили: «Водитель жив?» и пообещали предоставить информацию позже.
По данным справочника организаций, Заставнюк Никита Сергеевич является учредителем ООО «ПК Геркулес», ООО «Зерновая компания Геркулес»,ООО «Геркулес», ООО «ПХ Геркулес». Ранее учредителем являлся алтайский бизнесмен Заставнюк Сергей Витальевич, с 10 октября он выбыл из числа собственников из–за смерти.
Компания «Геркулес» является одним из крупнейших производителей круп в регионе. По информации Rusprofile, выручка предприятия превысила 3 млрд рублей.
По данным ГАИ, 19-летний водитель BMW X6 двигался по Красному проспекту, превысил скорость и выехал на красный свет, столкнувшись с автомобилем Hyundai. От удара водителя и пассажира седана зажало внутри авто, они скончались на месте от полученных травм.
Полиция задержала 19-летнего водителя BMW X6, по предварительным данным, он сел за руль нетрезвым. Согласно базе данным ГИБДД, водитель получил более 60 штрафов за последние несколько лет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, водителя задержали.
- Задержанный – 19-летний житель Алтайского края Никита Заставнюк, учредитель ООО «ПК Геркулес». Автомобиль был зарегистрирован на это юрлицо, - сообщил источник в правоохранительных органах.
В приемной компании «Геркулес» сказали, что не знают о происшествии, спросили: «Водитель жив?» и пообещали предоставить информацию позже.
По данным справочника организаций, Заставнюк Никита Сергеевич является учредителем ООО «ПК Геркулес», ООО «Зерновая компания Геркулес»,ООО «Геркулес», ООО «ПХ Геркулес». Ранее учредителем являлся алтайский бизнесмен Заставнюк Сергей Витальевич, с 10 октября он выбыл из числа собственников из–за смерти.
Компания «Геркулес» является одним из крупнейших производителей круп в регионе. По информации Rusprofile, выручка предприятия превысила 3 млрд рублей.
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