В Улан-Удэ разгромили подпольное игорное заведение

В Улан-Удэ сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции ликвидировали незаконное игорное заведение в Советском районе. Оно располагалось в подвале многоквартирного жилого дома.«Заведение работало круглосуточно, его деятельность была строго законспирирована, информация о нём распространялась среди проверенного круга лиц. В зале постоянно находились администраторы, помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения», - рассказали в МВД Бурятии.В заведении изъято 28 единиц игорного оборудования и выручка. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к организации и проведению незаконных азартных игр.