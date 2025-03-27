Происшествия 27.03.2025 в 15:35

В Улан-Удэ разгромили подпольное игорное заведение

Оно располагалось в подвале жилого дома
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разгромили подпольное игорное заведение
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции ликвидировали незаконное игорное заведение в Советском районе. Оно располагалось в подвале многоквартирного жилого дома.

«Заведение работало круглосуточно, его деятельность была строго законспирирована, информация о нём распространялась среди проверенного круга лиц. В зале постоянно находились администраторы, помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения», - рассказали в МВД Бурятии.

В заведении изъято 28 единиц игорного оборудования и выручка. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к организации и проведению незаконных азартных игр.
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