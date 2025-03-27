В Улан-Удэ установили личность убийцы молодого охранника

Правоохранители Бурятии смогли установить личность убийцы 22-летнего охранник ночного клуба. В настоящее время идет его розыск, сообщили в Следственном комитете республики.

Тело молодого человека с колото-резаным ранением шеи было обнаружено сегодня, ранним утром, возле ночного клуба в центре Улан-Удэ. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

- По данным следствия, 27 марта под утро пьяный мужчина пришел в ночной клуб, где стал вести себя агрессивно и нарушать порядок заведения. Работники клуба вывели мужчину на улицу. В этот момент он выхватил нож и нанес клинком удар в шею одного из охранников, затем попытался нанести еще один удар, после чего вместе с приятелем скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в Следкоме.

В настоящее время личность подозреваемого установлена, ведется его розыск, а также проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.

Фото: скриншот видео Следкома РБ